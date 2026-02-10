Sivasspor, Vanspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Sivasspor, Vanspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Vanspor Maçına Hazırlanıyor
10.02.2026 16:24
Özbelsan Sivasspor, 14 Şubat'ta İmaj Altyapı Vanspor FK ile oynayacağı maç için antrenman yapıyor.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla İmaj Altyapı Vanspor FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Özbelsan Sivasspor ile İmaj Altyapı Vanspor FK, 14 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

