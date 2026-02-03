Sivasta Minibüs Devrildi: 14 Yaralı - Son Dakika
Sivasta Minibüs Devrildi: 14 Yaralı

Sivasta Minibüs Devrildi: 14 Yaralı
03.02.2026 11:19
Sivas'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 13'ü öğrenci, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Güneykaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Çevredeki köylerden aldığı öğrencileri Güneykaya beldesindeki okullarına taşıyan Mehmet Ateş'in kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdiği 58 AHA 260 plakalı servis minibüsü, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mehmet Ateş ve servisteki 13 öğrenci yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

FLI

Kaynak: DHA

