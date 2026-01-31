Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda oluşan çukur, onlarca aracın tekerleğinin patlamasına ve maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan araçlar, Diyarbakır'a yetişmeden 10 kilometre uzaklıkta, kar ve yağmurun etkisiyle yol üzerinde oluşan derin çukur nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Açılan derin çukura giren yaklaşık 20 aracın tekerlekleri patlarken, bazı araçlarda jant ve yürüyen aksamda da ciddi hasar meydana geldi.

Mağdur sürücülerden Kürşat Gelener, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Siverek'ten Diyarbakır'a geliyorduk. Tahminen kar ve yağmur nedeniyle oluşan çukura girdik. Aracımızın iki tekerleği patladı, jantlar eğildi. Yaklaşık iki saatten fazla yolda mahsur kaldık. Lastikçi çağırdık, şu an burada 20'ye yakın aracın tekerleği patlamış durumda. Karayollarını ve polisi aradık. Polis gelip yolu kapattı, dubalar yerleştirildi. Bizim yaklaşık 15 bin TL zararımız var. Şikayetçi olacağız."

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için çukurun açıldığı istikameti geçici olarak trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler, yolun bir an önce onarılmasını istedi. - ŞANLIURFA