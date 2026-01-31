Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi

Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi
31.01.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek-Diyarbakır yolunda oluşan çukur, 20 aracın tekerleğinin patlamasına yol açtı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır arasındaki karayolunda oluşan çukur, onlarca aracın tekerleğinin patlamasına ve maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır yönüne seyir halinde olan araçlar, Diyarbakır'a yetişmeden 10 kilometre uzaklıkta, kar ve yağmurun etkisiyle yol üzerinde oluşan derin çukur nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Açılan derin çukura giren yaklaşık 20 aracın tekerlekleri patlarken, bazı araçlarda jant ve yürüyen aksamda da ciddi hasar meydana geldi.

Mağdur sürücülerden Kürşat Gelener, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Siverek'ten Diyarbakır'a geliyorduk. Tahminen kar ve yağmur nedeniyle oluşan çukura girdik. Aracımızın iki tekerleği patladı, jantlar eğildi. Yaklaşık iki saatten fazla yolda mahsur kaldık. Lastikçi çağırdık, şu an burada 20'ye yakın aracın tekerleği patlamış durumda. Karayollarını ve polisi aradık. Polis gelip yolu kapattı, dubalar yerleştirildi. Bizim yaklaşık 15 bin TL zararımız var. Şikayetçi olacağız."

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için çukurun açıldığı istikameti geçici olarak trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Sürücüler, yolun bir an önce onarılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Diyarbakır, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Siverek, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
İmzayı attu Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş’ta İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Trump’tan Kanada kararı Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan Kanada kararı! Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Şarampole uçan otomobil alev aldı Hayata son anda tutundular Şarampole uçan otomobil alev aldı! Hayata son anda tutundular
Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu Eski Google mühendisi yapay zeka sırlarını çalmaktan suçlu bulundu

21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 22:03:13. #7.11#
SON DAKİKA: Siverek-Diyarbakır Yolunda Derin Çukur Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.