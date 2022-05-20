Siverek'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Siverek'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

20.05.2022 15:13
Siverek'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir evin çatısındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir evin çatısındaki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ofis Mahallesi'nde Eyyüp Gez'e ait evin çatısındaki odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis sevk edildi.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siverek'te bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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