Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde ilçenin Hacı Ömer Mahallesi'ne dadanan kimliği henüz tespit edilmeyen hırsızlar, onlarca abonenin bağlı olduğu internet kablolarını çaldı. İnternet aboneleri bağlantılarının kesilmesinden dolayı durumu ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede internet kablolarının çalındığını tespit etti.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siverek'te kablo hırsızları mahalle sakinlerini internetsiz bıraktı - Son Dakika

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