Son dakika haberleri... Siverek'te kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Siverek'te kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi yaralandı.

Siverek'te kaza: Aynı aileden 4 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Karacadağ karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Vedat İstekli yönetimcideki 63 LH 298 plakalı Renault Toros markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Vedat İstekli ile birlikte yolculardan, Sinem İstekli, Fidan İstekli ile Nuriye İstekli yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralıların aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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