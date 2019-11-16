Son Dakika Haberleri: Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Son Dakika Güncel Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Öğrencilerin okuduğu ilahilerin ardından konuşan İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl ki temayı aile hayatı olarak belirlediğini söyledi.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Şanlıurfa Halilürrahman Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gündüz, Hz. Muhammed'in hayatından örnekler verdi.

Son dönemlerde yaşanan boşanma olaylarında artış olduğuna dikkat çeken Gündüz, çiftlerin evlenmeden önce eş seçiminde dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

Yaklaşık iki saat süren etkinliğe Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire amirleri, STK ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Eyyüp Cenap Gülpınar, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 07:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı
HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 02:04:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siverek'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]