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Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği - Son Dakika

Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği

18.02.2022 12:57

Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği ŞANLIURFA Siverek Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı düzenlendi.

Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği

ŞANLIURFA - ŞANLIURFA Siverek Belediyesi bünyesindeki kurs merkezlerinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı düzenlendi.

Kültür Müdürlüğü, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla eğitime yönelik destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde eşzamanlı olarak düzenlenen deneme sınavına Ramazan Acarlar Gençlik Merkezindeki kurslarda hazırlanan öğrencilerde katıldı.

Yaklaşık 10 salonda 160 öğrencinin katıldığı deneme sınavı, gerçek TYT- AYT sınavını aratmadı.

Ramazan Acarlar Gençlik Evi kurs merkezi sorumlusu Faruk Tatar, eğitime destek vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kurs merkezindeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu dile getiren Tatar, "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla eğitime desteğimiz sürüyor. Kurs merkezimizde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize en uygun çalışma ortamını hazırlamaya gayret ediyoruz. Bugün de Türkiye geneli TYT deneme sınavı yapıyoruz. Bütün öğrencilerimize girecekleri bu sınav yolculuğunda yardımcı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermekteyiz." dedi.

Eğitime verdiği destek için Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür eden öğrencilerden Ruken Karakurt, "Evde ders çalışamadığım için kurs merkezine geliyorum. Öğretmenlerimiz bizlere bu konuda çok yardımcı oluyor. Her hafta deneme sınavları yapılıyor ancak bugün Türkiye geneli yapıldı. Bu sınav daha zor ama ben üstesinden geldiğime inanıyorum." diye konuştu.

Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği
Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği
Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği

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Siverek Belediyesi, Ayşe Çakmak, Üniversite, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siverek'te öğrencilere deneme sınavı desteği - Son Dakika


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