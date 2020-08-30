Sivrice'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende protokol üyelerince Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Sivrice Kaymakamı Mustafa Gül, tebrikleri kabul etti.
Törene, İlçe Belediye Başkanı Vekili Yakup Aydoğan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Anıl Kosalı, İlçe Emniyet Müdürü vekili Kemal Kaya ile kurum müdürleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:21 - Kaynak: AA
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