Son Dakika Haberleri: Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek

Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek

10 dakika önce

Beşiktaş, Türk Epilepsi ile Savaş Dernği'nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi "Epilepsi İçin Bak"a destek verdi.

Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek, System.String[]

Siyah-beyazlılar, bu akşam Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.

Spor Toto Süper Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayan Beşiktaş, örnek bir davranışa imza attı. Siyah-beyazlılar, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireylerin yaşadıkları zorluklara çekip, sahaya ''Farkında ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:32 Kaynak: Bültenler

Vodafone Park, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi

Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü Eylül'ü Öldüren Sanıktan Pes Dedirten Savunma: Ben Bu Konuyu Daha Detaylı Düşüneceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 08:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]