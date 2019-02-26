Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek

Spor Toto Süper Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayan Beşiktaş, örnek bir davranışa imza attı. Siyah-beyazlılar, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireylerin yaşadıkları zorluklara çekip, sahaya ''Farkında ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.

Siyah-beyazlılar, bu akşam Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.

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