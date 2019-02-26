Siyah – Beyazlı Futbolculardan Epilepsili Bireylere Destek
10 dakika önce
Beşiktaş, Türk Epilepsi ile Savaş Dernği'nin, Dünya Epilepsi Günü kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenlediği toplumsal farkındalık projesi "Epilepsi İçin Bak"a destek verdi.
Siyah-beyazlılar, bu akşam Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinin seremonisine "Farkında Ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.
Spor Toto Süper Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'yi Vodafone Arena'da ağırlayan Beşiktaş, örnek bir davranışa imza attı. Siyah-beyazlılar, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 800 binden fazla epilepsili bireylerin yaşadıkları zorluklara çekip, sahaya ''Farkında ol Destek Ol #Epilepsi İçin Bak'' pankartıyla çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
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