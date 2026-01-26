Siyasetçi Erdal Kesebir Hayatını Kaybetti

(EDİRNE) - Demokratik Sol Parti'nin (DSP) 19. ve 20. Dönem Edirne Milletvekili Erdal Kesebir (71) hayatını kaybetti.
Kesebir'in cenazesi yarın Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında şehir mezarlığına defnedilecek.
Kesebir'in vefatı nedeniyle çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
