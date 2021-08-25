Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz - Son Dakika

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, bir yandan içerideki direnişçilerin gücünü kırmaya çalışıyor diğer yandan ise yıllar süren karışıklıktan dolayı pek çok kayıplar veren Afganistan'ı yeniden şahlandırmak istiyor. Yeni döneme ilişkin sık sık demeçler vererek tüm dünyaya mesajlarını ileten Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, Türkiye ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE İLE SOSYAL VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı Müslüman ve kardeş halk. Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var" diyen Vardak, ileride ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Taliban'ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti.

"HALKIMIZIN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Vardak, Taliban'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruyu ise, "Bunda şüphe yok. Bunu (desteği) istiyoruz. Halkımız 40 yıldır savaşın içinde ve yardıma ihtiyacı var. Tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

"TÜRKİYE İLE BİR SORUNUMUZ YOK"

Türkiye'nin Afganistan'da ve ülkenin yeniden imarında önemli, yapıcı ve pozitif bir rol oynayabileceğini ve bu role ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Vardak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısına ilişkin şunları kaydetti: "İlişkilerimizde iki temel husus var. Birincisi İslam dininin prensipleri, ikincisi ise ülkenin ve halkın yüksek menfaati. Bu iki husus nedeniyle özellikle Türkiye ile iyi, yapıcı ve olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim Türkiye ile sorunumuz yok."

"HİÇBİR ÜLKE HAVAALANININ GÜVENLİĞİNİ BAŞKASINA VERMEK İSTEMEZ"

Vardak, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın durumuna ilişkin ise, "Havalimanı, Afganistan toprağıdır ve topraklarından, kurumlarından ve namuslarından Afganlılar sorumludur. Bu bir egemenlik meselesidir. Yardım başka ancak ülkenin idaresi bizim görevimiz ve bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi niye korkuyorlar. Siz de gördünüz, yabancı güçler havalimanındaydı, ne yaptılar, uçaklardan insanlar yağdı. Ama şimdi havalimanı çevresini güvenli hale getirdik. Burası bizim ülkemiz, evimiz. Evimizin girişini çıkışını ve neyin yararımıza olduğunu biz biliriz. Dünyada hiçbir ülke kendi havalimanının güvenliğinin başkası tarafından sağlanmasını kabul etmez. Biz de herkesten ülkeyi ziyaret kurallarına ve egemenliğine saygı duymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"20 YILLIK SAVAŞA SON VERMEYİ BAŞARDIK"

Ülkedeki en büyük sorunun savaş olduğunu kaydeden Vardak, "Savaş nedeniyle hayatın her alanında aksaklıklar yaşanıyor ama biz 20 yıldır halkımıza dayatılan bu savaşa son vermeyi başardık. Halkımızın her bir ferdinin hayali, savaşın olmadığı bir gün görmekti. Biz de bu fırsatı değerlendirebilir ve halkımızın ülkesini imar edebileceğine güvenebiliriz" diye konuştu.

"BİRÇOK ÜLKEYLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Taliban'ın bu süre zarfında, aralarında bazı anlaşmazlıklar olsa da taraflar arasında uzlaşma sağladığına işaret eden Vardak, "Pek çok sorun olacağına şüphe yok. Ancak birbirlerine yaklaşır ve oturup anlaşırlarsa bu, pek çok yanlış anlaşılmanın çözülmesini sağlar. Biz bazı ülkelerle bunu tecrübe ettik. Onlarla oturup bir müddet iletişim kurunca şaşkınlıklarını gizleyemediler ve 'Biz sizin hakkınızda başka şeyler duyuyorduk ama sizinle oturunca duyduklarımızın doğru olmadığını gördük' dediler" ifadeleri kullandı.

Pek çok ülkeyle temas halinde olduklarını söyleyen Vardak, uyuşturucu meselesi gibi bazı konuların gündeme gelebileceğini, kendilerinin daha önce olduğu gibi bu sorunun üstesinden geleceğini ancak bunun için uluslararası toplum başta olmak üzere tüm tarafların yardımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN FIRSAT İSTİYORUZ"

Kadınların ve azınlıkların haklarının İslam dini ve inanç tarafından korunduğunun altını çizen Vardak, "Biz, kadınların haklarına bağlıyız. Kadının eğitim, çalışma, mülkiyet ve kendi hayatını seçme hakkı var. Bu açıdan herkesin içi rahat olsun. Fakat biz durumun bir-iki günde düzeleceğini de söylemiyoruz. Biz sadece sorunların çözümü için fırsat verilmesini istiyoruz" dedi.

Siyasi Büro Sözcüsü Vardak, Taliban'ın 20 yıldan bu yana medya tarafından hedef alındığına ve son 3 yıl dışında kendini ifade etme fırsatı bulamadığına işaret etti.

"ÜLKEDE YÖNETİM SİSTEMİ İSLAMİ OLACAK"

Yönetim sisteminin İslami olması gerektiğini belirten Vardak, "İslami yönetim halkın, örf ve adetlerine göre yönetilmesiyle olur. Afganların yüzde 99'dan fazlası Müslüman. İşgal sürecinde halkın inanç ve gelenekleri değiştirilmeye çalışıldı ama bunda başarılı olamadılar çünkü geleneklerimize, toplumumuza ve halkın inancına uygun düşmeyen fikirler getirdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Afganların ülkeden kaçmasıyla ilgili de konuşan Vardak, bu durumla hiçbir ilgilerinin olmadığını, ABD başta olmak üzere yabancı ülkelerin insanları Afganistan'dan çıkmaya teşvik ettiğini dile getirdi.

"MÜCAHİTLERİMİZİ ÖLDÜRENLERİ YAKALAYIP SERBEST BIRAKTIK"

Muhammed Naim Vardak sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz toplumlarımızı tanıyoruz. Birisine seni pasaportsuz ABD'ye götüreceğiz dersen tabii ki gider. Bizi ve mücahitlerimizi öldüren pek çok kişiyi yakaladık sonra serbest bıraktık. Bunun pek çok örneği var. Biz şu an onlar için durumu güvenli hale getirdik ve onları koruyoruz. Bu kişilere herhangi bir zarar verilmiyorsa halka neden verilsin. İşin aslı, bu insanları ülkeden çıkmaya teşvik ettiler ve sonra da onlara kapıları açtılar."

"SORUNLARI DİYALOG VE UZLAŞI İLE ÇÖZME POLİTİKASI İZLENECEK"

Taliban'ın Afganistan'daki sorunları diyalog ve uzlaşma yoluyla çözmeyi istediğini vurgulayan Vardak, başlangıçtan beri izledikleri bu siyasetin ülkenin tamamında meyvesini verdiğini ve dünyanın da bunu gördüğünü söyledi.

Vardak, "Tabii ki bir süre savaş oldu. Ama diğer vilayetlerde de uzlaşma sağlandı. Bu nedenle Kandahar'da eski vali geldi, iki gün sonra yeni valinin yanına oturdu. Diğer vilayetlerde durum bu. Bu başarılı ve akıllıca bir politika" diye konuştu.

"SORUN VE SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Kan akıtılmadığını ve anlaşma yoluyla ülkede kontrolü ele geçirdiklerini kaydeden Vardak, "Biz sorun ve savaş istemiyoruz. Savaşın sona ermesi Afgan halkının hayaliydi ve biz de bunu sağladık. Herkese bir kez daha birlikte yaşamayı tavsiye ediyoruz. Elimizden geldiğince tek bir damla kan akıtılmaması ve kurşun sıkılmaması için çalışıyoruz. Herhangi biri yeniden sorun çıkarmada ısrarcı olursa bu, halkın ve ülkenin yararına olmaz" dedi.

"TÜM MEMURLARA ÜLKEYE HİZMET ETME FIRSATI VERDİK"

Hükümetteki memurlar ve Taliban'ın onlara karşı muamelesine de değinen Vardak, şunları dile getirdi:

"Biz yeni bir gelecek istiyoruz. Ülkemizi inşa etmek arzusundayız. Bu nedenle af çıkarıldı ve 13 maddelik bir bildirge yayımlandı. Bu maddelerden birinde asker olsun ya da olmasın tüm memurların, yeniden halka ve ülkeye hizmet etme fırsatları olacağının teminatını verdik."