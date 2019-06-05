Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyetinin AK Parti ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyetinin AK Parti ziyareti

1 saat önce

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyareti Heyetten detaylar Yaşar Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla...

- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyareti
Heyetten detaylar
Yaşar Yıldırım'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Muhammet Koçak'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyetinin AK Parti ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:44 Kaynak: AA
Jülide Sarıeroğlu, Yaşar Yıldırım, AK Parti, MHP, Güncel
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