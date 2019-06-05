Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyetinin AK Parti ziyareti
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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım başkanlığındaki MHP heyetinin ziyareti Heyetten detaylar Yaşar Yıldırım'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:44 Kaynak: AA
- MHP
Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım
başkanlığındaki MHP heyetinin ziyareti
Heyetten detaylar
Yaşar Yıldırım'ın konuşması AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız
'dan oluşan heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MHP Genel Sekreter
Yardımcısı Fatih Çetinkaya
ve MYK
Üyesi Muhammet Koçak
'dan oluşan MHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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