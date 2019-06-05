Siyasi partilerde bayramlaşma - SP heyetinin AK Parti ziyareti
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- Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki SP heyetinin gelişi ve karşılanması Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:09 Kaynak: AA
- Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın
başkanlığındaki SP heyetinin gelişi ve karşılanması
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın konuşması AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
Jülide Sarıeroğlu'nun misafirlere cezerye ikram etmesi ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan
, Genel Merkez
Kadın Kolları MKYK Üyesi Ümmügülsüm Ümütlü ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Burak Yıldız
'dan oluşan heyet, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın başkanlığındaki SP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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