Skrtel 100. maçına çıktı
02.12.2020 23:08
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.
Medipol Başakşehir'in deneyimli stoperi Martin Skrtel, kariyerinde Avrupa kupalarındaki 100. maçına RB Leipzig karşısında çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Başakşehir, sahasında RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin 35 yaşındaki savunmacısı Skrtel, 'dalya' dedi. Slovak oyuncu, Avrupa kupalarındaki 100. müsabakasını turuncu-lacivertli forma altında RB Leipzig'e karşı mücadele etti. Daha önce Liverpool, Fenerbahçe ve Başakşehir ile Avrupa'da 99 maça çıkan Skrtel, 1 defa da gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL
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