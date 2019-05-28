Son Dakika Haberleri: Slomka yuvaya döndü
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Slomka yuvaya döndü

1 saat önce

Ligden düşünce Thomas Doll'u gönderen Hannover yönetimi, takımın başına 51 yaşındaki Slomka'yı getirdi.

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Ligden düşünce Thomas Doll'u gönderen Hannover yönetimi, takımın başına 51 yaşındaki Slomka'yı getirdi. Slomka 2010 yılından 2013 yılına kadar Hannover'de teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Hannover Slomka ile büyük başarı elde etmiş, Avrupa Kupalarında da yer almıştı. Almanya'nın tecrübeli teknik direktörleri arasında gösterilen Slomka daha önce Hamburg ve Karlsruhe takımlarını da çalıştırmıştı.

Hannover teknik direktör sorununu Slomka ile çözerken, sportif direktörlük görevine de 35 yaşındaki Jan Schlaudraff'ı getirdi.

Schlaudraff daha önce bu görevi geçici olarak üstlenmişti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:43 
Avrupa, Hannover, Güncel
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