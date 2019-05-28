Slomka yuvaya döndü

Ligden düşünce Thomas Doll'u gönderen Hannover
yönetimi, takımın başına 51 yaşındaki Slomka'yı getirdi. Slomka 2010 yılından 2013 yılına kadar Hannover'de teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
Hannover Slomka ile büyük başarı elde etmiş, Avrupa
Kupalarında da yer almıştı. Almanya
'nın tecrübeli teknik direktörleri arasında gösterilen Slomka daha önce Hamburg ve Karlsruhe
takımlarını da çalıştırmıştı.
Hannover teknik direktör sorununu Slomka ile çözerken, sportif direktörlük görevine de 35 yaşındaki Jan Schlaudraff'ı getirdi.
Schlaudraff daha önce bu görevi geçici olarak üstlenmişti.