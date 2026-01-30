Slovakya'ya AB İhlal Süreci Başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, muhbirlerin korunmasına ilişkin AB kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle Slovakya hakkında ihlal süreci başlattı.

Komisyonun açıklamasında, Slovakya'da Aralık 2025'te kabul edilen yasal düzenlemenin, AB Muhbirlerin Korunması Direktifi'yle bağdaşmadığı belirtildi.

Söz konusu düzenleme kapsamında Slovakya Muhbirleri Koruma Ofisi'nin kapatılmasının ve kurum yöneticilerinin görev sürelerinin erken sona erdirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, yeni yasayla getirilen "gözden geçirme mekanizmasının", muhbirlere sağlanan korumanın yetkili makamlar veya savcılar tarafından geri çekilmesine imkan tanıdığı vurgulandı.

Komisyon, muhbirlerin korunmasının geri alınmasına ilişkin kararların yargı denetimine tabi olmamasının, AB Temel Haklar Şartı'nda yer alan etkili başvuru hakkını zedelediğine dikkati çekti.

Açıklamada, Komisyonun söz konusu endişelerini daha önce Slovak makamlarına ayrıntılı şekilde ilettiği, buna rağmen düzenlemenin parlamentoda kabul edildiği belirtildi. Bu nedenle Bratislava yönetimine resmi bildirim mektubu gönderildiği ve bir ay içinde yanıt verilmesinin beklendiği bildirildi.

Slovakya, yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek

Slovakya Anayasa Mahkemesinin, düzenlemenin yürürlüğe girişini anayasal uygunluk denetimi tamamlanana kadar askıya aldığı bildirildi.

İhlalin tespiti halinde Slovakya, yasayı AB hukukuna uygun hale getirmezse, AB Adalet Divanına sevk edilecek ve para cezası dahil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek.

AB'nin kara para aklamayla mücadele, veri koruma, Birliğin mali çıkarlarının korunması, gıda ve ürün güvenliği, halk sağlığı, çevre ve nükleer güvenlik gibi çeşitli alanlarda AB yasalarının ihlal edildiğini ihbar eden kişilere yüksek düzeyde koruma sağlanmasını öngören direktifi 2021'de yürürlüğe girmişti.