SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar - Son Dakika
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SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar

31.03.2022 16:15
SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar

Samsun'da 'tehdit' suçundan adliyelik olan taraflar, "çocuk yuvasındaki SMA hastası çocuklara mama bağışlama" şartıyla uzlaştı.

Samsun'da 'tehdit' suçundan adliyelik olan taraflar, "çocuk yuvasındaki SMA hastası çocuklara mama bağışlama" şartıyla uzlaştı.

Samsun'da Adem M. kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Z.A. hakkında şikayette bulundu. Z.A. hakkında Samsun 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi suçun Uzlaştırma Kanunu çerçevesinde olduğundan dosyayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderdi. Savcılık uzlaştırma bürosu dava dosyası tarafların barışıp anlaşmaları için uzlaştırmacı Naim Saygı'yı görevlendirdi. Naim Saygı da taraflar ile görüşme yaptı.

Adem M., kendisini tehdit eden Z.A.'nın özel mama ile beslenen SMA hastası çocukların yer aldığı çocuk yuvasındaki çocuklara mama bağışında bulunması şartı ile uzlaşabileceğini belirtti. Z.A. da bu teklifi kabul etti. Samsun Valiliği Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvasında kalan SMA hastası çocuklara 400'er gramlık 9 kutu mama alan Z.A. söz konusu mamayı uzlaştırmacı Naim Saygı ile yuva yetkililerine teslim ederek, taraflar arasında uzlaştırma sağlanmış oldu. Sağlanan uzlaştırma gereği Z.A. hakkında yargılama olmayacağı öğrenildi. - SAMSUN

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spinal müsküler atrofi, Asliye Ceza Mahkemesi, Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa SMA hastası çocuklara mama bağışlayarak uzlaştılar - Son Dakika


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