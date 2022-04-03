SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR - Son Dakika
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SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR

03.04.2022 14:45
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR

SMA HASTASI ESLEM' İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR ANKARA'da Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 11 aylık Eslem Fatma'nın babası Sefa Altındağ, Macaristan'da 11'inci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın müsabaka gelirini tedavi için kullanacağını açıklaması...

SMA HASTASI ESLEM' İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR

ANKARA'da Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 11 aylık Eslem Fatma'nın babası Sefa Altındağ, Macaristan'da 11'inci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'ın müsabaka gelirini tedavi için kullanacağını açıklaması ile ilgili "Rıza ağabey kızımın sesini tüm dünyaya duyurdu. Allah, razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" dedi.Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus asıllı İtalyan Danila Sotnikov'u 4-0 yenen milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerindeki 11'inci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.  Kayaalp, karşılaşmaya çıkmadan önce Yozgatlı hemşehrisi Eslem Fatma için güreştiğini ve müsabakanın gelirini tedavisi için kullanacağını açıkladı. Eslem Fatma'nın ailesi de Kayaalp'in açıklamalarını sevinçle karşıladı.'ESLEM FATMA DÜN UYUMADI, ONU İZLEDİ'Baba Sefa Altındağ, Rıza Kayaalp'in daha önce de Eslem Fatma için düzenlediklerini bir yayına katıldığını belirterek, "Yayınımıza konuk olarak geldi ve sonrasında Eslem Fatma'mızdan kopamadı. Dünya genelinde Eslem Fatma'mızın isminin duyulması için Rıza ağabeyimizden rica etmiştik. Kendisi bize çok büyük bir sürpriz yaptı. Kazandığı gelirin tamamını Eslem Fatma'ya vereceğini belirtti. Eslem Fatma'mız normalde uyuyan bir bebek; dün gece uyumadı, onu izledi. Annesi ilk 'Eslem Fatma'ya hamileyim' dediğinde yaşadığım gururu, sevinci şimdi bir de Rıza ağabeyim yaşattı. Çünkü garip olmak, çok kötü bir şey. Garip büyüdüm. Babamı kaybettim ama sağ olsun Rıza ağabeyim kızımın sesini tüm dünyaya duyurdu. Allah, razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.'BİR NEFES DE SİZ OLUN'

Eslem Fatma'nın Dubai'de gen tedavi olabilmesi için valilik izni ile yardım kampanyası başlattıklarını ve 1 milyon 879 bin dolarlık tedavi masrafının yüzde 72'sini topladıklarını belirten Altındağ, "Bununla beraber diğer güzel insanların da yardımına ihtiyacımız var. Halkımızdan, duyarlı insanlardan, merhametli ve vicdanlı insanlardan yardım bekliyoruz. Tedavi için gereken paranın yüzde 72'sini tamamladık. Geriye yüzde 28'lik bir dilim kaldı. Güzel insanlara sesleniyorum. Bir adım attınız, hepinizden Allah razı olsun. Ama ne olur, bir yarım adım daha atın. Eslem'i bir an önce ilacına kavuşturalım. O da sizlerin evladı gibi koşsun, yürüsün. Eve geldiğimde, 'Baba' diye kapıyı açsın. En büyük hayalimiz bu. Eslem Fatma'nın elini bırakmayın, bir umut, bir nefes de siz olun" diye konuştu.

SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SMA HASTASI ESLEM'İN BABASINDAN RIZA KAYAALP'E TEŞEKKÜR - Son Dakika
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