SMA Hastası Rüzgar Bebeğe 18 Milyon TL Yardım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SMA Hastası Rüzgar Bebeğe 18 Milyon TL Yardım

SMA Hastası Rüzgar Bebeğe 18 Milyon TL Yardım
31.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da SMA hastası Rüzgar Göktaş için düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandı.

BOLU Gazeteci ve Yazarlar Derneği tarafından SMA hastası Rüzgar Göktaş bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde, yaklaşık 18 milyon TL toplandı.

Bolu'da 31 Ekim 2025'te dünyaya gelen Rüzgar bebeğe, 10 günlükken SMA TİP-2 tanısı konuldu. Rüzgar bebeğin annesi Ebru Uğurlu Göktaş ve babası Ümit Göktaş, çocuklarının tedavisi için gerekli olan yaklaşık 77 milyon TL için Bolu Valiliği'ne bağış kampanyası başvurusunda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından bağış kampanyası başlatıldı.

TELEFON BAŞINA GEÇTİLER

Bolu Gazeteci ve Yazarlar Derneği de Rüzgar bebeğin sağlığına kavuşması için gerekli paranın toplanması için bağış gecesi düzenledi. Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen gecede; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, yardım toplamak için telefon başına geçti.

4 SAATTE 18 MİLYON TL TOPLANDI

Kentteki iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hayırsever vatandaşlar, telefonla ve sanal medya üzerinden canlı yayınlan programa bağlandı. Başkan Özcan'ın kişisel sanal medya hesabı ile yerel gazetelerin sanal medya hesaplarından canlı yayınlanan 4 saatlik programda; Rüzgar bebek için yaklaşık 18 milyon TL para toplandı. Gecede en yüksek bağışı 1 milyon TL ile eski Boluspor Başkanı ve iş insanı Savaş Abak yaptı. Anne Ebru Uğurlu Göktaş ve baba Ümit Göktaş çocukları için düzenlenen gecede duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA Hastası Rüzgar Bebeğe 18 Milyon TL Yardım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım Çiftçinin isyanı büyük: 1 ton satıp 1 kilo kıyma alacağım
Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber Havuza düşen 3 yaşındaki çocuktan acı haber
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

10:04
Fenerbahçeli Fred’e sürpriz talip
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
09:39
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark çarşamba günü ödenecek
09:28
Eintracht Frankfurt’un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü Albert Riera oldu
08:52
Fener taraftarı şokta Jhon Duran’ın yeni adresini duyurdular
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular
08:44
Fatih Ürek’in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci’den manidar “aile“ sözleri
Fatih Ürek'in vefatıyla sarsılan Selin Ciğerci'den manidar "aile" sözleri
08:14
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 10:10:24. #7.11#
SON DAKİKA: SMA Hastası Rüzgar Bebeğe 18 Milyon TL Yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.