Smmmo Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



SMMMO Başkanı İbrahim Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, üyeler yoğun ilgi gösterdi. Van Ticaret Borsası, Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Van İŞ-KUR Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı eklenen yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



Odada yapılan toplantının ardından gelir vergisi ve güncel vergi uygulamaları konularında da TÜRMOB eğitmeni Öğretim Görevlisi Serkan Sönmez tarafından eğitim semineri verildi. - VAN

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