Son Dakika Haberleri: Smmmo Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

Smmmo Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı

52 dakika önce

Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Smmmo Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

SMMMO Başkanı İbrahim Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, üyeler yoğun ilgi gösterdi. Van Ticaret Borsası, Van Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Van İŞ-KUR Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı eklenen yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Odada yapılan toplantının ardından gelir vergisi ve güncel vergi uygulamaları konularında da TÜRMOB eğitmeni Öğretim Görevlisi Serkan Sönmez tarafından eğitim semineri verildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

İbrahim Şahin, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taylandlı İş Adamı, Kızıyla Evlenen Damada 1,7 Milyon TL Ödül Vereceğini Açıkladı Kocaeli Çaldıkları İş Makinesini İnternette Satışa Çıkarınca Yakalandılar

Simitçinin Elinde Kalan Bütün Simitleri Satın Alan İş Adamı konuştu Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Smmmo Üyelerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]