SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
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Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.
Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. - RESULAYN
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