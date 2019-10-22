Son Dakika Haberleri: SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

1 saat önce

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.

SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi, System.String[]

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.


Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.


Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. - RESULAYN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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