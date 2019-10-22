SMO teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi

Suriye Milli Ordusu (SMO) Resulayn'da YPG/ PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.



Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn'da YPG/PKK'lı teröristlere ait bir zırhlı aracı ele geçirdi.



Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için TSK ve desteklediği SMO tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy teröristlerden arındırılmıştı. - RESULAYN