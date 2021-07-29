SNHR: (YPG) SDG, ABD yaptırımlarını delerek Suriye'deki rejime yılda yaklaşık 6 milyon varil petrol sağlıyor - Son Dakika

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/ PKK'nın "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nı delerek Beşşar Esed rejimine yıllık ortalama 6 milyon varil petrol satışı yaparak, milyonlarca dolarlık vurgun elde ettiğini bildirdi.

Sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, terör örgütü YPG/PKK'nın, ABD'nin "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında Esed rejimine yönelik uyguladığı yaptırımları delerek rejimle gerçekleştirdiği petrol ticaretine ilişkin bir rapor yayımladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 21 Aralık 2019'da imzaladığı ve 17 Haziran 2020'da yürürlüğe giren söz konusu yasaya göre, Esed rejiminin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD'nin bölgedeki "ortağı" terör örgütü YPG/PKK'nın Esed rejimine petrol satarak ABD yasalarını çiğnediğine vurgu yapılan raporda, terör örgütüne de yaptırım cezası uygulanması gerektiği kaydedildi. Petrol ticaretinin devam ettiğine işaret edilen raporda, terör örgütünün söz konusu ticaretin büyük bir kısmını kara yoluyla ABD Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Husam Katırcı'ya ait tankerlerle gerçekleştirdiği anımsatıldı.

AA muhabirleri de rejimin terör örgütleriyle ticaretinden sorumlu, milis yöneticisi ve milletvekili Katırcı'ya ait petrol tankerlerini geçen yıl terör örgütünün işgalindeki bölgelerde defalarca görüntülemişti.

Paraların terör örgütü PKK'ya gitmesinden endişe duyuluyor

Uluslararası Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi piyasalarına ilişkin analizler yayımlayan "Take-Profit" adlı sitenin Suriye'deki petrol üretimine ilişkin verilerine de yer verilen SNHR raporunda, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yıllık 11 milyon varil civarında ham petrol çıkarıldığı aktarıldı. Raporda, örgütün söz konusu ham petrolün yarsından fazlasını rejime sattığı belirtildi. Ağın saha çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, "SDG (YPG) Suriye rejimine aylık ortalama 500 bin, yıllık olarak da 6 milyon varil petrol sağlıyor. Petrolün varilini 20 dolardan takdir ettiğimizde SDG rejimle bu ticaretinden 120 milyon dolar kazanç elde ediyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olduğunun altı çizilirken, petrol ticaretinden elde edilen paraların PKK'lı teröristlere aktarılmasından dolayı endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde petrol ve doğal gaz açısından ülkenin en zengin enerji kaynakları, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.?

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal ederken ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.