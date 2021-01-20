Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

20.01.2021 02:13

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi Kocaeli'nin Derince ilçesinde sobadan çıkan yangın, 3 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evi küle çevirdi.

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sobadan çıkan yangın, 3 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evi küle çevirdi.

Olay, 00.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Dil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Feridun Dülger (57), eşi ve annesinin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını fark eden Dülger ailesi, hemen dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Evi küle çeviren yangının sobadan çıktığı belirlendi

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, Dülger ailesinin yanan evi kullanılmaz hale geldi. Ekipler tarafından yapılan ilk belirlemelere göre, yangının sobadan çıktığı tespit edildi. Olay sırasında kendisinin uyuduğunu, yangını eşinin fark ettiğini söyleyen Feridun Dülger, "Yangın sobadan çıkmış. Ben uyuyordum, çalışan insanım. Hanımım uyanıktı, televizyon izliyordu. Bir anda evi alev sardı. Hanım söyleyince hemen onları dışarı çıkarttım. Herhangi bir yaralanan olmadı" dedi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi
Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi

İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sobadan çıkan yangın evi küle çevirdi - Son Dakika


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