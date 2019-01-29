Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Ölen Genç Kadının Organları, 3 Kişiye Umut Oldu

Sobadan Sızan Gazdan Ölen Genç Kadının Organları, 3 Kişiye Umut Oldu

28 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aynur Kalay'ın (25) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Sobadan Sızan Gazdan Ölen Genç Kadının Organları, 3 Kişiye Umut Oldu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Aynur Kalay'ın (25) bağışlanan organları, 3 kişiye umut oldu.

Köprübaşı Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda kendisinden haber alamayan yakınları, Aynur Kalay'ı, evde hareketsiz yatarken bulundu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen genç kadın, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan  Kalay'ın gece saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI 3 KİŞİYE NAKLEDİLDİ

Doktorların 'Organlarını bağışlar mısınız?' teklifini genç kadının eşi ve ailesinin kabul etmesi üzerine Aynur Kalay hemen ameliyata alındı.

Ameliyatla alınan kadının karaciğeri ve bir böbreği Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbreği ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilerek organ bekleyen 3 kişiye nakledildi.

Aynur Kalay'ın cenazesi ise otopsinin ardından teslim edildiği ailesi tarafından gözyaşları arasında Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:26 Kaynak: DHA

Köprübaşı, Elbistan, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marketten Aldığı Pet Şişedeki Suyun Rengi Değişti Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu

Akli Dengesi Yerinde Olmaya Şahıs, Ters Park Edilen Aracı Ateşe Verdi Polis Ekipleri, 'Mavi Balina' Faciasını Son Anda Önledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:54:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sobadan Sızan Gazdan Ölen Genç Kadının Organları, 3 Kişiye Umut Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]