Sobadan zehirlenen imam yoğun bakımda - Son Dakika

Sobadan zehirlenen imam yoğun bakımda
06.11.2020 22:38
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesi Hamidiye Köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı Furkan Çengel, hastaneye kaldırıldı.
AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin
ilçesi Hamidiye
Köyünde, sobadan sızan gazdan zehirlenen cami imamı Furkan Çengel, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Bolvadin'e bağlı Hamidiye Köyünde meydana geldi. İmam Furkan Çengel'in sabah ve öğle namazı için camiye gelmediğini fark edip, bir sorun olduğunu düşünen cami cemaati, yaşadığı eve giderek kapısını çaldı. Cami cemaati, bir süre bekledikten sonra açılmayan kapıyı kırarak girdikleri evde, Furkan Çengel'in yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Çengel'i ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen cami imamı Furkan Çengel, durumunun ağır olması nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
- Afyonkarahisar
Son Dakika Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar