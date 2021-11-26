Üye Girişi
Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak - Son Dakika

Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak

26.11.2021 23:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın Soçi şehrinde bir araya geldi. Üç ülke tarafından yayınlanan ortak bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırların tekrar belirlenmesi için komisyon kurulacağı açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı PaşinyanRusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Toplantı sonrası üç lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"SINIRLARIN BELİRLENMESİ İÇİN KOMİSYON KURULACAK"

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından yayınlanan ortak bildiriye göre, liderlerin Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların tekrar belirlenmesi konusunda ikili bir komisyon oluşturulmasına karar verdiği aktarılırken, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için gerekli olan tüm yardımları sağlayacağı ifade edildi.

Dağlık Karabağ'ın ekonomik potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için mümkün olan en kısa sürede projeler başlatılacağı aktarılan bildiride, Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarında istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda adımlar atılacağı açıklandı.

Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak

PUTİN: ENGELLERİ KALDIRMAYI İSTİŞARE ETTİK

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Aliyev ve Paşinyan ile açıklama yapan Putin, üçlü zirvenin, yapıcı şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Önemli olduğunu düşündüğüm bazı konularda anlaşma sağladık. Bunlardan ilki iki ülke arasındaki sınır hatlarının belirlenmesi için yıl sonuna kadar mekanizmaların kurulması." diye konuştu.

Bir diğer önemli konunun ise ekonomi olduğunu kaydeden Putin, "Ekonomik bağların geliştirilmesi hakkında detaylıca konuştuk. Hepsinden önemlisi hem demir yolları hem de kara yolu bağlantıları için geçerli olacak şekilde ulaşım koridorlarının önündeki engelleri kaldırmayı istişare ettik." dedi. Putin, Rus, Azerbaycanlı ve Ermeni başbakan yardımcılarının gelecek hafta Moskova'da bir araya gelerek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

ALİYEV: GÖRÜŞMEMİZİN ÖNEMLİ SONUÇLARI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaşa son veren üçlü bildirinin üzerinden bir yıl geçtiğini, bu bir yılı genel olarak pozitif nitelendirdiklerini kaydetti. Putin'e ve Rusya Savunma Bakanlığına teşekkür eden Aliyev, bu bir yılda Rus barış gücünün sorumluluğundaki bölgede ciddi olayların yaşanmadığını ifade etti.

Aliyev, bu bir yılda önemli gelişmelerin de yaşandığını, artık ikinci kez üçlü şeklide bir araya geldiklerini, bugün ise tüm planlarını ve kaygı duydukları konuları açıkça müzakere ettiklerini bildirerek, "En önemlisi, sorun ve anlaşmazlıkların çözümü için aldığımız kararlar Güney Kafkasya'nın daha güvenlikli ve daha öngörülebilir bir bölge olmasını kolaylaştıracak." dedi.

Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak

"HER ZAMAN HÜMANİZİM İLKESİYLE HAREKET ETTİK"

İnsani konuları da görüştüklerini aktaran Aliyev, Azerbaycan olarak hem savaşta hem savaş sonrasında hümanizm ilkesi ile hareket ettiklerini, savaş sonrasında yüzden fazla Ermeni askerin karşı tarafa iade edildiğini hatırlattı.

Aliyev, bugün de bir yaralı asker ve 2 sivilin iade edildiğini hatırlatarak, "Biz her zaman hümanizm ilkesi ile hareket ettik. Bundan sonra da böyle hareket etme niyetindeyiz. Ermenistan tarafının da bölgedeki durumun daha öngörülebilir olması için koşulların oluşturulmasında istekli olduğunu görüyoruz. Biz Azerbaycan olarak uzun yıllardır devam eden çatışma sayfasını çevirmeye, normal ilişkiler etabına geçmeye hazırız. Bu formatta da amaçlarımıza ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BÖLGEDEKİ DURUM DAHA GÜVENLİ OLACAK"

Rusya'nın Azerbaycan'ın dostu, stratejik ortağı hatta stratejik ortaktan daha fazlası olduğunu vurgulayan Aliyev, "Rusya ile Azerbaycan arasındaki güven ilişkisinin düzeyi aynı zamanda Ermenistan ile en hassas konularda da bir yol bulmamızı kolaylaştırıyor. Görüşmemizin önemli sonuçları olacağını düşünüyorum ve bu çok uzun sürmeyecek. Bölgedeki durum daha güvenli ve daha öngörülebilir olacak." dedi.

PAŞİNYAN: ERMENİSTAN BARIŞ DÖNEMİNİN BAŞLATILMASINA HAZIR

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Gündemdeki tüm konuları açıkça görüştük. Bazı konularda, tahmin ettiğimiz kadar derin görüş ayrılığımızın olmadığını gördük." diye konuştu.

Karabağ'daki ekonomik ve ulaşım bağlarının açılması konusunda ortak fikre sahip olduklarını kaydeden Paşinyan, "İnsani konuları da ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizi bu konu açısından da olumlu değerlendiriyorum. Ermenistan'ın, Ermeni halkının seçtiği hükümet olarak, gerekli adımlar atarak, barış döneminin başlatılmasına hazır olunduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı. Putin, konuşmaların ardından Aliyev ve Paşinyan'a zeytin dalı figürleri hediye etti.

Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin 23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız 19:57 Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek 17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları 15:39 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı 10:48 Kendisini uyaran polise bıçakla saldırdı

Son Dakika Haberleri
23:23 Volkan Demirel mekan çıkışında muhabirleri uyardı: Acele etmeyin, eşimi güzel çekin
23:09 FETÖ'den hükümlü kanser hastası Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
22:54 Oğlundan haber alamadığı için evine giden anne dehşeti yaşadı! Genç adamı asılı halde buldu
22:47 Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi
22:29 Kasımpaşa, Adana Demir'in serisini bozdu! Mavi Şimşekler evinde berabere kaldı
22:16 Türkiye'nin de üretimine başlayacağı koronavirüs ilacı Molnupiravir'in etkinliği yüzde 50'den yüzde 30'a düştü
22:15 Altay, Emre Belözoğlu'nu durdurdu! Başakşehir'de gol sesi çıkmadı
21:39 Dünya Sağlık Örgütü, yeni koronavirüs varyantına "Omicron" ismini verdi
21:29 Son Dakika: Türkiye, Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu
21:05 Süper Lig'i beğenmeyen Ozan Tufan, İngiltere'ye hemen uyum sağladı: Top taca çıksın diye dua ediyorum
İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesinde bulunan AK Partili Savcı Sayan baltayı taşa vurdu İBB'ye ekmek fiyatı tavsiyesinde bulunan AK Partili Savcı Sayan baltayı taşa vurdu         
23:28
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi Apple Türkiye fiyatlarını güncelledi! İşte güncel fiyat listesi         
09:31
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!         
08:20
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 23:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Soçi'deki üçlü zirveden önemli kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon oluşturulacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement