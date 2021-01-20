Sodexo'nun yeni mobil uygulaması POS cihazı taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri'nin üye iş yerlerine yönelik geliştirdiği Cep POS mobil uygulaması akıllı telefonları POS cihazına dönüştürüyor.

Sodexo'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin fiziki cihaz ihtiyacını ortadan kaldıran Cep POS mobil uygulaması sayesinde hem restoran içerisinde hem de paket servis teslimatlarında POS taşıma zorunluluğu sona eriyor.

Sodexo'lu restoranların saniyeler içinde ödeme almasını sağlayan yeni mobil uygulamayla tüm çalışanlar tarafından tek bir ekrana tutar girilerek tahsilat yapılabiliyor.

Salgın döneminde artan temassız ödeme talep ve alışkanlıklarına da yanıt veren yeni uygulama sayesinde üye iş yerleri hijyenik bir şekilde ödeme alabiliyor.