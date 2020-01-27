Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek öldü - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen Necati Çağlar (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Tumlu Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle oturan Necati Çağlar, iddiaya göre akşam saatlerinde banyoya girdi. Aradan bir saat geçmesine rağmen Çağlar'ın banyodan çıkmadığı fark eden ve seslenmesine rağmen cevap alamayan annesi, durumu yakınlarına bildirdi. Annesinin araması üzerine eve gelen ve banyo kapısını kırıp içeri giren kardeşi, Çağlar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çağlar ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Çağlar'ın cesedinde ve olay yerinde yapılan ilk incelemede, şofbenden sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Çağlar'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp'a gönderildi.