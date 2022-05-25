Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika
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Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi

25.05.2022 15:28

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilinin sürücüsü aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı. Arkadan gelen bir kamyonet ise önünde duran otomobile duramayarak çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde saat 13.45 sıralarında iddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü Ozan Şahin, aracını otoyol üzerinde dörtlü ikaz lambasını açtıktan sonra yavaşlattı.

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI

Hemen arkasında seyir halinde olan kapalı kasa kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar ise aniden frene bassa da aracını durduramayarak önündeki otomobile arkadan çarptı.

HURDAYA DÖNDÜ

Kazada Ozan Şahin yönetimindeki otomobil adeta kağıt gibi ezilerek ağır hasar aldı. Mustafa Avcılar yönetimindeki kapalı kasa kamyonetin ön tarafında ise maddi hasar meydana geldi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Otomobil içerisinde bulunan Ozan Şahin yaralanırken kamyonet sürücüsü Mustafa Avcılar şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ozan Şahin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi - Son Dakika
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