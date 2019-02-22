Şoför Muhtar Adayından, Kendi Aracıyla 6 Ay Ücretsiz Ulaşım Vaadi
1 saat önce
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.
NEVŞEHİR'in Avanos
ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.
Nevşehir- Avanos hattında kendi midibüsüyle yolcu taşıyan Ahmet Akçil, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi
'nden muhtar adayı oldu. Akçil, seçilmesi halinde mahalle sakinlerini 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz taşıyacağı sözünü verdi. Ahmet Akçil, yerel seçim vaadini de midibüsüne astığı afişle duyurdu. Afişte, 'Desteklerinizle muhtarlığı kazandığım zaman Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlardan Nevşehir- Avanos arası gidiş- geliş ücretini 6 ay boyunca almayacağım' ifadeleri yer aldı.
Nevşehir- Avanos arası yolcu taşımacılığında yetişkinlerden 5, öğrencilerden ise 4 TL ücret alınıyor.
- Nevşehir
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:04 Kaynak: DHA
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