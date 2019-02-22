Son Dakika Haberleri: Şoför Muhtar Adayından, Kendi Aracıyla 6 Ay Ücretsiz Ulaşım Vaadi

Şoför Muhtar Adayından, Kendi Aracıyla 6 Ay Ücretsiz Ulaşım Vaadi

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.

Şoför Muhtar Adayından, Kendi Aracıyla 6 Ay Ücretsiz Ulaşım Vaadi, System.String[]
NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.

Nevşehir- Avanos hattında kendi midibüsüyle yolcu taşıyan Ahmet Akçil, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akçil, seçilmesi halinde mahalle sakinlerini 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz taşıyacağı sözünü verdi. Ahmet Akçil, yerel seçim vaadini de midibüsüne astığı afişle duyurdu. Afişte, 'Desteklerinizle muhtarlığı kazandığım zaman Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlardan Nevşehir- Avanos arası gidiş- geliş ücretini 6 ay boyunca almayacağım' ifadeleri yer aldı.

Nevşehir- Avanos arası yolcu taşımacılığında yetişkinlerden 5, öğrencilerden ise 4 TL ücret alınıyor.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 07:04 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Avanos, Nevşehir, Güncel
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