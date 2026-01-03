Şoförler ve Otomobilciler Odaları Toplantısı

AYESOB ev sahipliğinde gerçekleştirilen yılın ilk Şoförler ve Otomobilciler Odaları Kurul Toplantısı'nda, şoför esnafının güncel sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) bünyesinde yılın ilk Şoförler ve Otomobilciler Odaları Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü'nün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, şoförler ve otomobilciler odaları başkanları bir araya geldi. Toplantıda şoför esnafının karşılaştığı güncel sorunlar, sektörel beklentiler ve çözüm önerileri ele alındı. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantının verimli geçtiğini belirten Başkan Künkcü, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Ortak akılla hareket ederek esnafımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından sona erdi. - AYDIN