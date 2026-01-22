Sofya'da Özlem Süer'den İstanbul-Sofya Defilesi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türk moda tasarımcısı Özlem Süer, "İstanbul-Sofya" temalı bir defile düzenledi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve eşi Eda Ersek Uyanık'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda yapılan defileye, ülkedeki kültür, sanat, moda çevrelerinin temsilcilerinin yanı sıra diplomatlar ve politikacılar katıldı.

Büyükelçi Uyanık, yaptığı açılış konuşmasında, defilenin İstanbul ile Sofya arasında yıllara yayılan ortak hafızayı moda aracılığıyla görünür kıldığını söyledi.

Davetin yeni yılda ev sahipliği yaptıkları ilk kültürel etkinlik olduğuna dikkati çeken Uyanık, "Bu da kültürel faaliyetlerimiz için anlamlı ve ilham verici bir başlangıcı işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Uyanık, Paris, Milano, Tokyo, New York ve Berlin gibi dünya moda başkentlerinde 40'tan fazla dikkat çekici defileye imza atan Süer'in iki önemli şehir olan İstanbul ve Sofya'nın ortak değerlerini ve birbirine yakın ruhunu yansıtan bir koleksiyonu sunduğunu belirtti.

Modanın taşıdığı anlama dikkati çeken Büyükelçi Uyanık, "Moda yalnızca giyinme biçimi değildir. Kültürel mirasın, yaratıcılığın ve diyaloğun güçlü bir ifadesidir. Defilede sunulan her örnek, Türkiye ve Bulgaristan'ı, geçmiş ve geleceği, dostluk ve modayı birbirine bağlayan bir hikaye anlatıyor." diye konuştu.

Büyükelçi Uyanık, "Bugün sizlerle birlikte şehirlerimiz arasında zarafet, ilham ve ustalığın bir köprüsünü kuruyoruz. Bu köprü yalnızca modayla değil, en ince ayrıntılarda saklı olan büyüyle de şekilleniyor." ifadesini kullandı.

Göçle ayrılan dostluk yolları

Moda tasarımcısı Özlem Süer de "İstanbul-Sofya" temalı özel koleksiyonuyla, çocuklukta başlayan bir dostluğun, göçle ayrılan yolların ve yıllar sonra gerçekleşen yeniden buluşmanın hikayesini Sofya'da sahneye taşıdığını dile getirdi.

Süer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, defilenin İstanbul ve Sofya adlı iki küçük kızın yıllar sonra yeniden buluşmasından ve çocukluk arkadaşlıklarını canlandırmasından hareket ederek, bu dostluğu defileyle anlatmaya çalıştığını söyledi.

Göçten sonra yeniden buluşan ve arkadaşlıklarını yenileyen İstanbul ile Sofya'nın hikayesinin kendi hayatının bir parçası olduğunu belirten Süer, "Benim dedem de Bulgaristan doğumlu. Bizde de bu göç hikayeleri var." dedi.

İki kültürün değerlerinin görsel, geleneksel ve tematik olarak koleksiyona yansıması için özel araştırmalarla ortak noktaları bulmaya çalıştığını anlatan Süer, "Bizim için bu iki kültürün yakınlığına bir aracılık etmek, o duyguyu görselleştirmek, moda dünyası adına giyim kültürümüzle anlatmak benim için çok heyecanlıydı." diye konuştu.

Türk modasının dünyadaki yeri

Türk modasının dünya ekseninde çok yüksek bir değere sahip olduğunu aktaran Süer, "Türk tasarımcıları olarak coğrafyamızın enerjisinden besleniyor, geleneklerimizle modanın kendini bulduğu bu coğrafyadan dünyaya sesleniyoruz. Birçok alanda ilklere imza atmış köklü bir kültürüz." ifadelerini kullandı.

Türk tasarımcıların çalışmalarına da vurgu yapan Süer, kendilerinin yolunu açan isimlerin ve yeni neslin son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Günümüzde eğitimleri ile çok donanımlı tasarımcı grubu olduğunu kaydeden Süer, "Dünya, Türk tasarımcılarını her zaman arıyor. Podyumlarda ayakta alkışlıyor." dedi.

Türk moda ve tekstil endüstrisinin dünyada lider bir endüstri olduğuna işaret eden Süer, "Türkiye birçok alanda dünya için bir lokomotif. Yeni markalarımız ve tasarımcı kimliklerimizle podyumlarda, dünya moda başkentlerinde kendimizi çok güçlü biçimde ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik verilen kokteylin ardından sona erdi.

Türkiye'nin önde gelen kuaför ve saç stilistlerinden Sabit Akkaya, ???????defilenin ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Müthiş bir atmosfer. Ülkemizi, modamızı temsil eden değerli sanatçı Özlem Süer ile çalışmak ayrı bir keyifti. Değerli bir mekanda, değerli insanlarla bir arada olmak beni onurlandırdı. Bu onur benim için hayatımda unutamayacağım anılarımdan biri oldu." diye konuştu.