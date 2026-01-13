Soğuk Hava Balık Satışlarını Artırdı - Son Dakika
Soğuk Hava Balık Satışlarını Artırdı

Soğuk Hava Balık Satışlarını Artırdı
13.01.2026 13:31
Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğumasıyla balığa olan ilgi arttı, satışlar yükseldi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte balığa olan ilgi arttı.

Son günlerde kar, sağanak yağış ve yer yer don olaylarının etkili olduğu Araban ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, balık satışlarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Fırat Nehri'nde balıkçılar tarafından teknelerle avlanan balıklar, ilçedeki tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Arabanlı balıkçı Mehmet Ali Çabuk, soğuk havaların balık tüketimini artırdığını belirtti. Çabuk, "İlçe genelinde son günlerde kar, sağanak yağış ve don olaylarıyla birlikte hava oldukça soğudu. Bu nedenle vatandaşlar özellikle Fırat Nehri'nden günübirlik tutulan taze balıklara büyük ilgi gösteriyor. Tezgahımda satışa sunduğum taze balıklar hem kış aylarının vazgeçilmezi hem de fiyat olarak ekonomik olduğu için yoğun talep görüyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

