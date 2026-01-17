Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti - Son Dakika
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
17.01.2026 13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP\'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Çorum'da soğuk havaya aldırış etmeyen kişiler, belediyenin ücretsiz dağıttığı çorbayı alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 150 metreyi bulan kuyruk görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüleri X hesabından paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ''Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk'' notunu düştü.

Çorum'da belediye tarafından sunulan ücretsiz çorba hizmeti yaşlıları ve gençleri aynı sırada birleştirdi. Soğuk havaya rağmen onlarca vatandaş çorba kuyruğunda sırasını bekledi.

EMEKLİLER VE GENÇLERDEN İLGİ YOĞUNDU

Çorum Belediyesi, kentte ücretsiz çorba ikramını sürdürüyor. Ulu Camii yanındaki Çorum Belediyesi İkram Çeşmesi'nden cuma namazları sonrası dağıtılan sıcak çorbadan faydalanmak isteyen, çoğunluğu emekliler ile gençlerden oluşan kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soğuk havaya rağmen ücretsiz sıcak çorba alabilmek için gelenler İkram Çeşmesi'nden Saat Kulesi'ne kadar yaklaşık 150 metreyi bulan kuyrukta bekledi. Ücretsiz çorba kuyruğunun görüntüleri cep telefonu kameralarını da yansıdı.

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

Görüntüleri X hesabından paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz çorba için metrelerce kuyruk oluştu. Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi. Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk. AKP iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AKP iktidarının ayıbıdır. Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz."

Mehmet Tahtasız, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Toplum, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • 444R444 444R444:
    bu pintilik bu açgözlülük tamamen bu ülkede kirada 8 tane dairesi olup da saatlerce iftar çadırın kuyruğuna giren insanlar gördük o emekliye ya da emekli olmayan birine bugün 100.000 TL de versen yine o beleş kuyruğa girecektir yani 129 55 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    bos yapma iste millet ac neyin acgozlulugu. insanlar gorduklerinide inkar eder oldu yazık. 43 46
    Ömer Akçay Ömer Akçay:
    doğru bu arkadaşın dediği olumsuz yorumlar niye 25 3
    vv04042211 vv04042211:
    senin dedgin enfazla 2 kişi vardir millet geçinemiyo sen ne anlatiyon kardeş tuzun kuru ozaman 3 1
    Salih Altikat Salih Altikat:
    sen bi 100bin ver bakalım da girip girmeyeceklerini görelim 1 2
  • 220198 220198:
    emekli maasi dusuk ona lafim yok ama bedava malda baldan tatlidir isterse kutup sogugu olsun:) 92 29 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Halka o kadar yabancısınız ki halktan o kadar kopuksunuz ki Şu resimden bile medet umuyorsunuz ben İstanbul’da yaşıyorum sabahları belediyelerin dağıttığı Çorbalardan çok içtim Normal yapılan ikramı bile Emekliye bağlamışsınız 54 16 Yanıtla
  • Arda_0535 Arda_0535:
    onların emekli olan değil altında Mercedes olan bile var villada yaşayan da var biz çok gördük gariban sıraya girmez sn. CHP milletvekili 45 17 Yanıtla
    199715 199715:
    Mantığını seveyim. 7 4
  • Neco3955 Neco3955:
    emekli maaşlarını primleri göre dengeleyin böylece adaletsiz maaş dağılımı bir nebze düzelir 52 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
