Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP\'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

Çorum'da belediye tarafından sunulan ücretsiz çorba hizmeti yaşlıları ve gençleri aynı sırada birleştirdi. Soğuk havaya rağmen onlarca vatandaş çorba kuyruğunda sırasını bekledi.

EMEKLİLER VE GENÇLERDEN İLGİ YOĞUNDU

Çorum Belediyesi, kentte ücretsiz çorba ikramını sürdürüyor. Ulu Camii yanındaki Çorum Belediyesi İkram Çeşmesi'nden cuma namazları sonrası dağıtılan sıcak çorbadan faydalanmak isteyen, çoğunluğu emekliler ile gençlerden oluşan kalabalık uzun kuyruklar oluşturdu.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Soğuk havaya rağmen ücretsiz sıcak çorba alabilmek için gelenler İkram Çeşmesi'nden Saat Kulesi'ne kadar yaklaşık 150 metreyi bulan kuyrukta bekledi. Ücretsiz çorba kuyruğunun görüntüleri cep telefonu kameralarını da yansıdı.

CHP'Lİ VEKİLDEN SERT TEPKİ

Görüntüleri X hesabından paylaşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, "Çorum Belediyesi tarafından dağıtılan ücretsiz çorba için metrelerce kuyruk oluştu. Çoğunluğu emeklilerden oluşan bedava çorba kuyruğu emeklilerin hayat pahalılığı karşısında düştüğü durumu gözler önüne serdi. Biz emekliler geçinemiyor, vatandaş geçinemiyor derken, emekli maaşlarında insan onuruna yaraşır bir artış isterken bunu kastediyorduk. AKP iktidarı enflasyonu zıplattı, maaşları kuşa çevirdi halkımızı bir tas çorbaya muhtaç etti. Bu görüntüler halkı yoksullaştıran ve bir tas çorbaya muhtaç eden AKP iktidarının ayıbıdır. Bu yoksulluk düzenini mutlaka değiştireceğiz."