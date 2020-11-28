Soğuk havada hasta annesi için balık avına çıktı - Son Dakika

Ağrı'da yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Aybay, hasta annesi için şifa kaynağı olan kırmızı pullu alabalık avına çıktı.

Ağrı merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kavak köyünde ikamet eden 40 yaşındaki Mehmet Aybay, mide rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki annesi Hatice Aybay için gece saat 2'de arkadaşı Erdal Kara ile balık avına çıktı. Mide rahatsızlığına iyi geldiğine inandıkları kırmızı pullu alabalığı gündüz yakalamanın zor olduğunu belirten Mehmet Aybay ve arkadaşı Erdal Kara, havanın soğuk olmasına aldırış etmeden gece saat 2'de ava çıktıklarını söylediler.

'Bu balıklar annemin rahatsızlığına çok iyi geliyor'

3 yıl önce bu balıkların mide rahatsızlığına iyi geldiğini öğrendikten sonra her sene bir tanıdığıyla birlikte kırmızı pullu alabalık avına çıktığını dile getiren Mehmet Aybay, "Annemin mide rahatsızlığı var. 3 yıldır annem bu şekilde hasta. Ben de kırmızı pullu alabalığın mide rahatsızlığına iyi geldiğini ilk duyduğumda kuzenimle beraber ava gelmiştim. Anneme bu balıktan yedirdikten sonra annemin azda olsa iyileştiğini gördüm. Ondan sonra her sene bir akrabamla yada bir arkadaşımla beraber burada kırmızı pullu alabalık avına gelmeye başladım. Bu balıklar annemin rahatsızlığına çok iyi geliyor. Onun için bu sene de Erdal arkadaşımla beraber geldik. Sağ olsun bu soğuk havaya rağmen annemin iyileşmesi için o da bana yardıma geldi." dedi.

'Bu balıkları yakalamakta çok zorlanıyoruz'

Hatice teyzeyi çok sevdiği için soğuk havalara rağmen balık avlamaya geldiğini kaydeden Erdal Kara, "Hatice teyze biz küçükken bizi çok severdi. Ben de kendisini çok sevdiğim için bu sene Mehmet ile beraber Hatice teyze için bu balıklardan yakalamaya geldik. Ama bu balıkları yakalamakta çok zorlanıyoruz. Çok hızlı ve agresifler bu balıklar. Havaların soğuk olması da bizi ayrıca zorluyor ama Hatice teyze için bunu severek yapıyoruz.' ifadelerini kullandı. - AĞRI