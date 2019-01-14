Soğukta Üşüyen Köpeği Battaniye ile Isıttılar
1 saat önce
KAYSERİ'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü.
KAYSERİ'de bir grup esnaf, soğuk havada kaldırımda uyuyan sokak köpeğinin üstünü battaniye ile örttü. Merkez Kocasinan
ilçesi Gevhernesibe Mahallesi'nde kaldırımda uyuyan köpek, çevredeki esnafların dikkatini çekti. Esnafar, köpek için kaldırımda otomobil lastiği ve kilimlerle yer yaptı. Burada uyuyan köpeğin üstü de iş yeri sahipleri tarafından battaniye ile örtüldü. Battaniye altında uyuyan ve sadece başı görünen köpek çevredekilerin de dikkatini çekti. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:25 Kaynak: DHA
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