Soğuktan donmak üzere olan düzensiz göçmenler köy kahvehanesine sığındı - Son Dakika

Edirne'de, Yunanistan'ın zorla Türkiye'ye gönderdiğini iddia eden 80'e yakın düzensiz göçmen donmak üzereyken köy kahvehanesine sığındı.

Yunanistan'a sınır köylerden Uzunköprü ilçesine bağlı Kiremitçisalih köyü kahvehanesine kimi yaralı kimi soğuktan hareket edemez hale gelmiş 80'e yakın düzensiz göçmen geldi. Aç, yaralı ve üşümüş olduklarını belirten düzensiz göçmenler, sobanın yanına yatmaya başladı. Köylülerin evlerinden getirdikleri kıyafetleri giyen ve yemekleri yiyen düzensiz göçmenleri jandarma ekipleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere kahvehaneden aldı.

Yunanistan sınır askerlerinin darbetmesi sonucu yaralandıklarını iddia eden ve bacak, kol ve sırtlarında darp, kıyafetlerinde de kan izleri bulunan düzensiz göçmenler hastaneye götürüldü.

Köy muhtarı Recep Tane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvehaneye sığınan düzensiz göçmenlerden ikisinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Yaralı düzensiz göçmenlerin ambulansla hastaneye götürüldüğünü belirten Tane, "Yunanistan sınırı olan köyümüze her gün düzensiz göçmen grupları geliyor. Akşam da geldiler köyümüze Yunan askerleri tarafından dövülüp atılanlar vardı. Çok sayıda dövülen vardı. Bazıları çıplak, ayakkabısı yok ayağında, aç, susuz gelmişlerdi." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Ziya Hanlı da Yunanistan sınır güçlerinin darbederek geri gönderdiği düzensiz göçmenlerin zaman zaman köylerine sığındığını anlattı.

Rezzak Şiş de köylünün sığınan göçmenlere iyi davrandığını merhamet gösterdiğini ifade etti.