Söğüt MYO Öğrencileri BŞEÜ\'yü Ziyaret Etti

Söğüt Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin (BŞEÜ) imkanlarını yerinde gördü.

Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, düzenlenen tanıtım gezisi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkez kampüse gelerek üniversitenin akademik, sosyal ve sportif imkanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret programı bayraklı yolda yapılan karşılama ile başladı. Programın ilk bölümünde öğrenciler; Kapalı Spor Salonu, Fitness Salonu ile Halı Saha ve Voleybol Kompleksi, spor alanları ve fiziki altyapısı hakkında bilgilendirildi. Yapılan yönlendirmelerle öğrenciler, sağlıklı yaşamı destekleyen tesisleri yerinde inceleme imkanı elde etti. Öğle saatlerinde verilen mola sırasında öğrenciler kampüs ortamını deneyimleyerek sosyal alanları keşfetti ve serbest zaman etkinliklerine katıldı. Programın devamında ise Kültür ve Sanat Merkezi, Genç Ofis ve Kütüphane ziyaret edildi. Gerçekleştirilen bilgilendirmelerle öğrenciler, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin eğitim olanakları, araştırma altyapısı ve öğrencilere sunulan hizmetler hakkında kapsamlı bilgi edindi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Öğrencilerimizin üniversitemizi tüm yönleriyle tanımalarını son derece önemsiyoruz. Merkez Kampüsümüzde sunduğumuz akademik, sosyal ve sportif imkanlarla öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim süreci geçirmelerini hedefliyoruz. Bu tür tanıtım faaliyetleriyle öğrencilerimizin üniversitemize aidiyet duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK