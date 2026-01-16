Söğüt'te Aydınlatma Direği Çalan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Söğüt'te Aydınlatma Direği Çalan Şüpheli Yakalandı

16.01.2026 15:24
Bilecik'in Söğüt ilçesinde aydınlatma direğinin parçalarını çaldığı iddia edilen B.A. yakalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde aydınlatma direğinin demir parçalarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre-Hamitabat köyü arasında yaptığı yol kontrolünde B.A'nın kullandığı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aydınlatma direğinin demir parçaları kesilmiş olarak bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İnhisar'da firari hükümlü yakalandı

İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koyunlu köyü yol ayırımında yaptığı uygulamada, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü (39) yakaladı.

Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

