Söğüt\'te Otomobil Tarlaya Devrildi: 3 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.K. (21) idaresindeki 26 GB 701 plakalı otomobil, Çaltı köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan C.G. (36) ve E.F. (22) yaralandı.

Ambulansla Söğüt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.