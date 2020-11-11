Söğüt'ün ardından Osmaneli'de de 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi - Son Dakika

Söğüt'ün ardından Osmaneli'de de 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi

11.11.2020 16:09
Söğüt'ün ardından Osmaneli'de de 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek, kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp işlem yapılacak.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabilecek, kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp işlem yapılacak.

Osmaneli İlçe Hıfzıssıhha Meclisi, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Osmaneli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilçemizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00 -16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanmasına karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalarda ve pazar esnafında HES kodu sorgulanıp, sorgu sonucu riskli çıkan kişilerin kamu kurum ve kuruşlarına alınmaması ve pazarcı esnafı ve çalışanların ise HES kodunu görevlilere göstererek tezgah açabilmesine. Namaz çıkışlarında cami avlusu ve çevresinde satışların yasaklanmasına, kaymakamlık makamınca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanununun kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması. Alınan kararlara uymayanlara İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Söğüt'ün ardından Osmaneli'de de 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi

Osmaneli, Bilecik, Kamu, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söğüt'ün ardından Osmaneli'de de 65 yaş üstü vatandaşlara yasak geldi - Son Dakika


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