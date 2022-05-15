Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret - Son Dakika
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret

15.05.2022 10:19
Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, tarlalarda çalışan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, tarlalarda çalışan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile çiftçileri ziyaret eden Özten, sohbet ettiği üreticilere çeşitli hediyeler verdi.

Büyük emekle çalışan çiftçilerin günlerini kutlayan Özten, "Tarım arazilerimizi her zaman korumak ve kollamak için çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımızla mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya, tarla yollarımızı yapmaya ve diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Tarlada çalışan çiftçiler de ziyaretten dolayı Özten'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret - Son Dakika
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