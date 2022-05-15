Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den tarlada çalışan çiftçilere ziyaret - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, tarlalarda çalışan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile çiftçileri ziyaret eden Özten, sohbet ettiği üreticilere çeşitli hediyeler verdi.

Büyük emekle çalışan çiftçilerin günlerini kutlayan Özten, "Tarım arazilerimizi her zaman korumak ve kollamak için çalışmalarımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Muhtarlarımızla mahallelerimizin eksikliklerini tamamlamaya, tarla yollarımızı yapmaya ve diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Tarlada çalışan çiftçiler de ziyaretten dolayı Özten'e teşekkür etti.