Sohbet Ederken Balkondan Düştüler - Düzce

Düzce'de tek katlı bir evin balkonundan düşen iki kadın yaralandı.

Düzce'de tek katlı bir evin balkonundan düşen iki kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çilimli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde Ayşe Varol'a ait tek katlı evin balkon duvarında oturan Zeynep Özdemir ile İrem Ulcay, sohbet ettikleri sırada dengelerini kaybederek toprak zemine düştü.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan kadınları Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.



Yaralananların kendisine misafir olarak geldiğini aktaran ev sahibi Ayşe Varol, bir garip olayla karşı karşıya kaldığını söyledi.



Ne olduğunu anlayamadığını ifade eden Varol, "Dışarıda oturuyordu onlar, ben de evden dışarıya çıktım. Yerdeydiler, 'Kalkın ne oturuyorsunuz?' dedim. Biri 'elim kırıldı', biri de 'Belim kırıldı' dedi. Hastaneye götürdüler." diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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