Son Dakika Haberleri: Şöhretler Karması Öğrencilerle Maç Yaptı

Şöhretler Karması Öğrencilerle Maç Yaptı

1 saat önce

Diyarbakır'da eski milli futbolcular, öğrencilerle gösteri maçında karşılaştı.

Şöhretler Karması Öğrencilerle Maç Yaptı, System.String[]
Diyarbakır'da eski milli futbolcular, öğrencilerle gösteri maçında karşılaştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Güneydoğu Spor Yazarları Derneğince hayata geçirilen ve bin 100 öğrenciye ulaşılan "5'te Devre 10'da Biter Spor'da Hayat Var Projesi", Diyarbakır Stadyumu'nda yapılan final ve şöhretler karması maçıyla sona erdi.

Final müsabakalarında rakiplerini yenen Fatih İlkokulu ve Akşemsettin Ortaokulu takımlarına kupalarını Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer verdi.

Şöhretler karması gösteri maçı yaptı

Kupa töreninin ardından eski futbolcular Emre Aşık, Hasan Kabze, Ahmet Dursun, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Fevzi Elmas, Mehmet Gönülaçar ve Mustafa Özer'in yer aldığı şöhretler karması öğrencilerle gösteri maçı yaptı.

Maçın ardından öğrenciler, şöhretler karmasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Yılmaz Bay yaptığı açıklamada, projedeki hedefin çocukların yüreğine dokunup, onları mutlu etmek olduğunu belirtti.

Bir ay süresince bin 100 öğrencinin sokakta ve sahalarda futbol ile tanıştığını aktaran Bay, çocukların futbol coşkusunu doyasıya yaşadığını söyledi.

Futbolculardan Tuncay Şanlı, gençlerin mutluluğunu paylaşmak için burada olduklarını kaydetti.

Gençleri spora teşvik etmenin önemine değinen Tuncay, şöyle konuştu:

"Teknoloji bağımlılığın olduğu bu zamanda çocukları futbola teşvik etmek çok önemli. Umarım böyle organizasyonlar daha fazla olur. Buradan ülke futboluna belki genç yetenekler çıkacak. Onları bulmak açısında da çok önemli ve organizasyon çok güzel."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Spor
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