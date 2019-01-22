Son Dakika Haberleri: Sokağa Bırakılan İguanaya Ormanya Sahip Çıktı

Sokağa Bırakılan İguanaya Ormanya Sahip Çıktı

1 saat önce

Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Muğla'ın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan iguananın yeni yuvası haline geldi.

Sokağa Bırakılan İguanaya Ormanya Sahip Çıktı, System.String[]
Kocaeli'deki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Muğla'ın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan iguananın yeni yuvası haline geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar tarafından sokağa terk edilmiş halde bulunan yaklaşık 1 metre boyunda 10 kilogram ağırlığındaki iguananın, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklardan teslim alınarak Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne bağlı Ormanya'daki yeni yuvasına getirildiği ifade edildi.

Ev hayvanı olarak büyüyen ve daha sonra sokağa atılan iguanaya, Ormanya'da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde veteriner hekimlerce müdahale edildiği kaydedildi.

İguananın, vitamin ve mineral takviyesi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Karantina sürecinin bitmesiyle yeni yaşam alanına yerleştirilen iguananın, arkadaşlarına ve Ormanya'ya oldukça uyum sağladığı, sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Muğla, Kocaeli, Bodrum, Güncel
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