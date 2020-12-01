Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk sahalarındaki yerlerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı.

Kent merkezindeki Atatürk, Terme ve Lise caddeleriyle Cacabey Meydanı etrafında caddeler olmak üzere izinli olanlar haricindeki iş yerleri kapatıldı.

KIRŞEHİR - Kırşehir 'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaya başlanmasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin araç ve insan hareketliğinin yoğun olduğu bölgelerde sessizlik

Ankara ve Terme Caddesi ile bağlantılı sokaklardan görüntüler

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