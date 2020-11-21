Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim'de yoğunluk - Son Dakika

Bugün akşam saatlerinde başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Covid-19 vak'alarının hızla artması ile uzun bir aranın ardından bugün akşam saat 20.00'dan yarın sabah saat 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama aynı şekilde yarın akşam saat 20.00'den Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar da devam edecek. Kısıtlaması öncesi Taksim Meydan ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk ise drone havadan görüntülendi.

-İHA-