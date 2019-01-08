Son Dakika Haberleri: Sokağımıza Sahip Çıkalım, İlçemizi Güvende Kılalım" Projesi

Sokağımıza Sahip Çıkalım, İlçemizi Güvende Kılalım" Projesi

9 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğretmenler, "Sokağımıza Sahip Çıkalım, İlçemizi Güvende Kılalım" projesi hakkında bilgilendirildi.

Sokağımıza Sahip Çıkalım, İlçemizi Güvende Kılalım
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğretmenler, "Sokağımıza Sahip Çıkalım, İlçemizi Güvende Kılalım" projesi hakkında bilgilendirildi.

Projeyi hayata geçiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,,İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 300'e yakın öğretmen ile bir araya geldi.

Pamukova Emniyet Müdürü Bülent Aral, yaptığı açıklamada, öğretmenlerle yapılan toplantıların verimli geçtiğini belirterek, "Eğitim ve güvenlik hizmetinde görev yapan bu iki güzide kurumumuzun en önemli unsur olarak ortaya koyduğu esasın Pamukova'nın geleceğinin şekillenmesi olduğunun bilinmesi ayrıca dikkate değerdir. İlçemize, mahallemize, sokağımıza sahip çıkmak, güvende kılmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Sakarya, Pamukova, Güncel
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