Son Dakika Haberleri: Sokak Kedileri İçin Kartondan Sığınak

Sokak Kedileri İçin Kartondan Sığınak

1 saat önce

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bir kişi tarafından sokakta kalan kediler için kartondan sığınak yapıldı.

Sokak Kedileri İçin Kartondan Sığınak, System.String[]
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bir kişi tarafından sokakta kalan kediler için kartondan sığınak yapıldı. Sığınağı gören öğrenciler ise içine yiyecek bıraktı.

Kış ve soğuğun etkisini sürdürdüğü Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir hayvansever, Sivas Caddesi üzerindeki kaldırıma kedilerin kullanması için karton kutudan sığınak yaptı. Karton sığınak caddeden geçenlerin de ilgisini çekti. İlçedeki meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler de kartondan sığınağın içerisine hayvanların beslenebilmesi için yiyecek bıraktı.

Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Selime Kozak "Buraya bir hanım kediler için kutu yapmış. Biz de üzerine poşet koyduk içine de mama bıraktık. Ben bu mamalarla geziyorum zaten. Herkes kapısının önüne bir tas su, yemek koymalı. Çöpe atmak yerine kapı önlerine koymalılar çünkü hayvanlar çok üşüyor, çok soğuk. Sırf kedileri görürüm diye elimde mama ile dolaşıyorum. Bu yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü biz onlara bakmakla görevliyiz, sorumluyuz" dedi.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

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